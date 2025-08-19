شاهد بالصورة والفيديو.. طفلة الشهيد محمد صديق تدمي قلوب المتابعين وترثي والدها بقصيدة مؤثرة: (سطر يا زمن وأكتب يا تاريخ إنو محمد قالها من ياتو ناحية)

أدمت طفلة شهيد القوات المسلحة السودانية, الشهير محمد صديق, قلوب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, وذلك بعد ظهورها في تأبين والدها الشهيد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نعت الطفلة والدها بقصيدة مؤثرة قالت في جزء منها: (سطر يا زمن وأكتب يا تاريخ إنو محمد قالها من ياتو ناحية). الجدير بالذكر أن الشهيد محمد صديق, تمت تصفيته على يد أفراد بمليشيا الدعم السريع, العام الماضي بعد أن وقع أسير إبان سيطرة المليشيا على مصفاة الجيلي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

