شاهد بالفيديو.. “الرجال ممهولين وأمليها أصبر” تيكتوكر سودانية تقدم نصائح من ذهب للفتيات المقبلات على الزواج

قدمت تيكتوكر سودانية, نصائح غالية وهامة لمواطناتها المقبلات على الزواج وذلك عبر مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من الجمهور والمتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نصحت التيكتوكر الفتيات بضرورة التحلي بالصبر مع الزوج وتجاوز كل الأمور التي قد تتسبب في نسف استقرار الحياة الزوجية. وقالت في حديثها: “الرجال ممهولين في كل الأمور والمطالب وذلك أمليها أصبر”, حديث التيكتوكر نال إعجاب متابعيها الذين أثنوا على نصائحها الغالية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

