شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية تحتوي عريسها بحب وحنان ورومانسية وتعتذر له بعد أن قامت بــ”رش” الحليب على وجهه والجمهور: (نحنا لينا الله وقعاد المظلة)

تصدر مقطع فيديو متداول “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, وذلك بعد تحقيقه أعلى نسبة مشاهدات ومشاركات عبر السوشيال ميديا.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو “الترند”, تم تصويره من لحظات “جرتق”, عريس سوداني, وعروسته التي خطفت الأضواء.
العروس لفتت انتباه المتابعين بإحتوائها لعريسها بحب وحنان ورومانسية وقام بمسح أثار الحليب الذي رشته على وجهه كما تجرى العادة في “الجرتق”.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن ردة فعل العروس حملت إشارة إعتذار للعريس, وهو ما قابله الجمهور بتعليقات ساخرة أبرزها: (نحنا لينا الله وقعاد المظلة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
