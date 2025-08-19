بالصورة والفيديو.. في السودان.. “قرد” يلقى مصرعه بصعق كهربائي في الشارع العام بعد ساعات قليلة من شرائه.. شاهد ردة فعل صاحبه!!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع بعد انتشاره على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وثق ناشط للحظة هلاك “قرد”, نتيجة إصابته بصعق كهربائي, بعد تعلقه بأسلاك كهرباء في الشارع العام. وكشف صاحب الفيديو أن القرد لقي مصرعه بعد ساعات قليلة من شرائه بمبلغ 70 ألف جنيه, كما قام الناشط بتصوير ردة فعل صاحب القرد الذي ظهر متحسراً على حظه ضارباً الهم بالفرح بضحكاته. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

