الخلاصة المصرية فى قضية السد الإثيوبى

تداعيات حرب الإبادة فى غزة، لفتت جمهرة المحللين الوطنيين عن الوقوف مليا عند قول الرئيس السيسى فى حضرة نظيره الأوغندى، «يورى موسيفينى»، فى القاهرة قبل أيام ما نصه: «قضية المياه بالنسبة لمصر هى قضية حياة أو موت بالنسبة للمصريين، وإذا تخلينا عنها، فإننا نتخلى عن الحياة».

ترجمة قول الرئيس إن حياة المصريين مرتهنة بتدفقات نهر النيل، والمساس بها مساس بحياة المصريين.

رسالة الرئيس واضحة جلية، ويقينا سمعها من هم فوق الهضبة الإثيوبية ويخططون لإقامة متوالية سدود (خلف سد النهضة) دونما اكتراث بالضرر المحقق على دولتى المصب (مصر والسودان).

الرئيس بوضوح: «نحن ضد التدخل فى شؤون الآخرين، وضد الهدم أو التدمير، لكننا لن نسمح أبدًا بالمساس بالمياه».

والرسالة بعلم الوصول، وكل الخيارات مفتوحة، ومصر اختارت الحل التوافقى، ووافقت عليه، وإن جنحوا للسلام..

«قد طفح الكيل»، «وبلغ السيل الزبى» حتى «لم يبق فى قوس الصبر منزع»، ثلاثة أقوال درج العرب على التلفّظ بها عند نفاد الصبر أو تفاقم الأمور إلى حد لا يمكن السكوت عنه، أو الصبر عليه، وهذا حالنا إزاء التعنت الإثيوبى الذى أفسد المفاوضات الماراثونية ثلاثية الأطراف تحت مظلة الاتحاد الإفريقى.

الجانب الإثيوبى سادر فى غيه مساسا بحصة مصر التاريخية فى مياه النيل، ولا يرعوى لنداءات ولا مبادرات، حتى صم أذنيه عن نداءات الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» الذى يقر بحق المصريين فى المياه، ومتوالية تصريحاته الأخيرة تذهب إلى تعبيد الطريق نحو اتفاق قانونى ملزم عادل يحفظ للمصريين حقوقهم فى مياه النهر.

كان الله فى عون الرئيس السيسى، صبر جميل على كل هذه النوايا العدوانية التى يستبطنها الإثيوبيون ويقابلها المصريون بالصبر الجميل.

لعلهم يفقهون قول الرئيس «توافقنا على أهمية المياه وكذلك التنمية أيضًا، ولن نرفض تنمية شركائنا وأشقائنا، ولكن لدينا مشكلة واحدة، وهى ألا يكون للتنمية تأثير على حصة مصر من مياه نهر النيل».

أخشى مخزون الصبر لدى المفاوض المصرى استنفد تماما، لِمَ لَمْ يبق فى قوس الصبر منزع، والنوايا الإثيوبية العدوانية لجر المنطقة لحرب على المياه لم تعد خافية، والنزوع الاستعطافى، والمظلومية التاريخية، والحق فى التنمية، لا تنطلى على عاقل، فمصر أول من قال بحق الشعب الإثيوبى فى حياة كريمة وتنمية مستدامة، لكن ليس على حساب حياة الشعوب عند المصب.

علما مياه النيل تكفى وتزيد لإحداث نقلة تنموية عظيمة فى حوض النيل، بالتعاون الثلاثى، وليس بالإجراءات الأحادية، والاجتراء على حق شعوب المصب فى الحياة.

سوى صوت الرئيس ترامب، الصمت العالمى على النوايا العدوانية الإثيوبية يغرى بمزيد من السدود، هناك مخطط لإقامة أربعة سدود خلف السد الكبير، وافتتاح السد فى سبتمبر المقبل دون موافقة مصرية يعنى الكثير، مثل حك الأنوف الشماء، والدعوة الإثيوبية لمصر للمشاركة فى تدشين السد يلزمها قبلا اتفاق قانونى ملزم على إدارة السد بما يحفظ تدفق المياه بحصتها التاريخية إلى مصر والسودان.

وأذكر فى هذا المقام بما قاله الرئيس السيسى أمام البرلمان الإثيوبى فى زيارته التاريخية للعاصمة أديس أبابا فى (٢٥ مارس ٢٠١٥)، «أقف فى لحظة تاريخية فارقة أمامكم فى بيت الشعب الإثيوبى لأحمل لكم رسالة أخوة صادقة ومحبة خالصة بأيادٍ ممدودة بالخير من أجل التقدم والرخاء من إخوتكم فى مصر الذين يتطلعون معكم للأحسن».. الرسالة وصلت وقتئذ، ويمتنها الرئيس السيسى فى كل محفل دولى لعلهم يفقهونى.

حمدي رزق – المصري اليوم

