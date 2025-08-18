الفريق أول عبدالفتاح البرهان يصدر قراراً بتعيين اللواء عباس محمد بخيت الحاج نائباً لمدير جهاز المخابرات العامة .. ■ بتعيين اللواء عباس نائباً لمدير المخابرات يكون هو النائب الثاني رفقة الفريق محمد عباس اللبيب نائب مدير المخابرات العامة .. ■ تعيين اللواء عباس في المنصب هو الأول منذ إتفاقية نيفاشا .. ■ تعديل قانون جهاز المخابرات العامة للعام 2024 يعطي مدير المخابرات العامة الحق لترشيح عددٍ من النواب لمساعدته في مهامه .. ■ النائب الجديد لمدير المخابرات العامة كان يشغل منصب مدير المخابرات الخارجية حتي لحظة تعيينه .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

