- 1/2
- 2/2
أثنت عضو مجلس السيادة دكتورة سلمى عبد الجبار المبارك، على المستوى المتطور للعلاقات الثنائية بين السودان وقطر وموقفها الثابت والراسخ في دعم وحدة السودان وسيادته على أراضيه ورفض التدخل في شؤونه الداخلية.
وثمّنت سيادتها لدى لقائها بمكتبها الأحد سفير دولة قطر في السودان السفير محمد بن إبراهيم السادة، حرص دولة قطر على تعزيز التعاون مع الحكومة والمنظمات الإنسانية المختلفة لتمكينها من تنفيذ برامجها وأنشطتها الإنسانية في السودان، وجهودها المتواصلة لتقديم المزيد من الدعم العاجل والتمويل لخطة الاستجابة الإنسانية للسودان.
وأعربت عضو مجلس السيادة عن تقدير السودان لقطر حكومة وشعباً لدعمها ومساندتها للشعب السوداني وكونها من أوائل الدول التي عملت على إيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الضرورية عبر الجسور الجوية المتواصلة ومشاركتها في دعم المشاريع التنموية والصحية في السودان.
وأكد سفير قطر حرص الحكومة القطرية على مواصلة واجبها الإنساني والأخوي، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب السوداني.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر سلمى عبد الجبار تثني على مواقف قطر الداعمة للسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.