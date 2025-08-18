قائمة الأندية الأوروبية التي اعتمدت على اللاعبين الشباب

تعود ثلاثة من الدوريات الخمسة الكبرى هذا الأسبوع، مع انطلاق منافسات الدوري الإسباني، والدوري الفرنسي، والدوري الإنجليزي الممتاز. ويعود الدوري الألماني والدوري الإيطالي نهاية الأسبوع المقبل، ويتزايد الحماس لموسم جديد في أكبر 5 دوريات في العالم.

وقد أنفقت الأندية الأوروبية مليارات الدولارات للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بهدف تعزيز صفوفها، والاستعداد بشكل جيد للموسم المقبل وفي نفس الوقت اكتشاف نجوم المستقبل وتطويرها لتصبح نجوما عالمية.

فلقد حققت العديد من المواهب المتميزة نجاحا باهرا الموسم الماضي، كإيثان نوانيري مع الأرسنال، ومارك كاسادو من برشلونة، وأندريه سانتوس المعار من تشلسي لستراسبورغ ومواهب كثيرة.

أظهر تحليل لبيانات أندية الدوريات الخمسة الكبرى، قام به موقع ترانسفير ماركت الألماني، موضوعه أكبر عدد من دقائق اللعب للمواهب تحت 21 عاما الموسم الماضي، أن أندية الدوري الفرنسي هي من منحت الشباب فرصا للعب أكثر من غيرها من الدوريات الخمسة الكبرى.

حيث جاء ستراسبورغ في صدارة الفرق الأوروبية في موسم 2024-25. إذ يعرف عن فريق الشمال الفرنسي نهجه في تطوير المواهب الشابة، وقد استعان مدربه الإنجليزي ليام روزنيور بـ24 لاعبا تحت 21 عاما الموسم الماضي، ليمنحهم 21 ألفا و789 دقيقة لعب.

بينما احتل برشلونة المركز الثاني، إذ منح العملاق الإسباني 21 ألفا و237 دقيقة لعب، جمعت من مشاركة 15 لاعبا تحت 21 عاما.

وتصدر اللائحة لامين جمال ب(4553 دقيقة) ثم باو كوبارسي بـ(4321 دقيقة). ويعود الفضل للمدرب الألماني هانسي فليك في تقديم الشباب، و الاعتماد عليهم، رغم قلة خبراتهم. وقد أثبتوا جدارتهم من خلال الفوز بلقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

وجاءت العديد من الأندية الأوروبية الكبرى ضمن المراكز العشرة الأولى، مما يبرز نهجها في تطوير المواهب الشابة.

فباريس سان جيرمان الذي قدم موسما مميزا، بفوزه بدوري أبطال أوروبا لأول مرة، منح اللاعبين تحت 21 سنة ما مجموعه (16ألفا و156 دقيقة) ليأتي بعد ستراسبورغ و برشلونة.

بينما أكمل ناديا لايبزيغ وآينتراخت فرانكفورت من الدوري الألماني، المراكز الخمسة الأولى.

حيث ركزت إستراتيجية لايبزيغ وفرانكفورت على تطوير المواهب الشابة قبل بيعها بأرباح طائلة، وهو ما اتضح من انتقال بنجامين سيسكو لمانشستر يوناتيد وهوغو إيتيتيكي لليفربول بصفقات خيالية هذا الصيف.

في حين برز مانشستر يونايتد (12 ألفا و425 دقيقة)، مع ريال مدريد ضمن المراكز العشرة الأولى.

بالمقابل لم تظهر أي من أندية الدوري الإيطالي في لائحة أكثر 10 فرق أوروبية منحا لدقائق اللعب للمواهب الشابة، ويعود ذلك إلى فقر هذه الأندية وضعف ميزانيتها، الأمر الذي لا يجعلها قادرة على منافسة الأندية الأخرى التي صارت تركز على جلب المواهب واصطيادها بأي ثمن من أجل تأمين مستقبلها البشري والمالي.

قائمة الفرق الـ10 الأوروبية حسب عدد الدقائق الممنوحة للشباب

1/ ستراسبورغ (24 لاعبا) بـ21.789 دقيقة.

2/ برشلونة (15لاعبا ) بـ21.237 دقيقة.

3/ سان جيرمان (10 لاعبين) بـ16.156 دقيقة.

4/ لايبزيغ (11لاعبا) بـ13.678 دقيقة.

5/ فرانكفورت (11لاعبا) بـ13.340 دقيقة.

6/ رينس (18 لاعبا) بـ12.685 دقيقة.

7/ مانشستر يوناتيد (11 لاعبا) بـ12.425 دقيقة.

8/ برايتون (14 لاعبا) ب12.367 دقيقة.

9/ توتنهام (13 لاعبا) بـ11.073 دقيقة.

10/ ريال مدريد (13 لاعبا) بـ10 آلاف و940 دقيقة.

الجزيرة