شاليمار زوجة خالد يوسف تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد فنانة شهيرة

أعلن المحامي طارق العوضي، بصفته وكيلا قانونيا عن شاليمار شربتلي، الفنانة التشكيلية وزوجة المخرج خالد يوسف، ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام، ضد إحدى الفنانات الشهيرات وأحد المحامين على خلفية واقعة تمثل انتحال صفة ونصب واحتيال.

تفاصيل البلاغ

وقال العوضي في بلاغه للنائب العامة، إن موكلته تعرضت لمشكلة قانونية بالعاصمة الفرنسية باريس في غضون عام 2022 فبادرت الفنانه المشكو في حقها بالتواصل مع المجني عليها موهمة إياها بقدرتها على مساعدتها من خلال محام دولي كبير، “كما ادعت” وأكدت أنه يملك الحق في الترافع أمام المحاكم الفرنسية والذي تبين للشاكية فيما بعد كذب كل ذلك جملة وتفصيلا.

تعرض شاليمار للنصب

كما قامت بتعريفها بذلك المحامي الذي قدم نفسه على أنه محام دولي مما أقنع المجني عليها بعمل توكيل رسمي له وبناءً على هذه الصفة المزعومة، طلب منها مبالغ مالية ضخمة بزعم أتعاب ومصاريف الدعوى: 50,000 دولار أمريكي وكذا مبلغ 1,000,000 جنيه مصري.

وتبين لاحقًا، لها أن المشكو في حقه الثاني ليس محاميًا دوليًا ولا يملك أي صفة للترافع أمام المحاكم الفرنسية ولم يكن في باريس في التاريخ الذي زعم فيه انعقاد جلسة، كما زعم لها ولم تتخذ أي إجراءات قانونية بخصوص النزاع من الأساس وعلى مدار أكثر من عامين سابقين علي تقديم هذا البلاغ كانت الفنانه المشكو في حقها توهم المجني عليها بإعادة الأموال، وتطلب منها الصبر والانتظار دون جدوي سوى المماطلة والتسويف.

تقديم بلاغ للنائب العام

جاء هذا البلاغ بعد أن تكشّفت حقائق ثابتة بالمستندات والشهادات حول ما تعرضت له الفنانة شاليمار شربتلي من إيهامها بوجود صفة قانونية غير حقيقية، والترويج لمحامٍ دولي وهمي والتوصل الي الاستيلاء علي المبالغ المالية الموضحة تفصيلا بالبلاغ المقدم الى النائب العام بما يشكّل أركان جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.

وأشار العوضي إلى أن موكلته طالبت في بلاغها بفتح تحقيق قضائى فى الواقعة وسماع اقوالها وتقديم مستنداتها الثبوتية وتفريغ المحادثات والرسائل الصوتية والتحويلات البنكيه واتخاذ كافة الاجراءات المنصوص عليها قانونا وقيد الواقعة جنحة نصب واحتيال وانتحال صفة والامر بضبط وإحضار المشكو في حقهما والتحفظ على أموالهما وحساباتهما البنكية ضمانا لرد المبالغ محل الجريمة ومخاطبة وزارة العدل ونقابة المحامين لبيان الصفة الحقيقية للمحامي.

وأضاف المحامي: نؤكد أن تحريك هذا البلاغ إنما يأتي حرصًا على صون سيادة القانون، وحماية الحقوق، وكشف أي صور من التدليس أو استغلال أسماء الشخصيات العامة، ولمنع تكرار مثل هذه الوقائع التي تسيء إلى الوسط الفني والقانوني معًا

وسائل الإعلام

وناشد وسائل الإعلام والجمهور الكريم توخّي الدقة في تناول الموضوع لحين انتهاء جهات التحقيق المختصة من أعمالها، مؤكدا ثقة موكلته شاليمار شربتلي ودفاعها الكاملة في عدالة القضاء المصري وفي مؤسسات إنفاذ القانون.

صدى البلد