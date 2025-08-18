مفوض العون الإنساني بغرب كردفان يناشد بتكثيف التدخلات العاجلة للنازحين

ناشد مفوض العون الإنساني المكلف بولاية غرب كردفان الأستاذ المنا دفع الله، مفوضية العون الإنساني الاتحادية، والخيرين من أبناء الولاية بالداخل والخارج، إضافة إلى المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية، بضرورة تكثيف جهودها وتوسيع نطاق التدخلات العاجلة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لنازحي الولاية في مجالات الغذاء والكساء والمأوى والخدمات الصحية والتعليم.

وأوضح المنا في تصريح لـ(سونا)، على هامش تنفيذ برنامج تكية منظمة رسائل السلام الذي أقيم اليوم بمعسكر مدرسة ثويبة بالتنسيق مع مفوضية العون الإنساني بولاية غرب كردفان، أن عدد نازحي غرب كردفان بمدينة الأبيض تجاوز 32 ألف أسرة، يتوزعون بين المجتمع المستضيف وعدد من معسكرات النزوح. وأضاف أن هناك أكثر من 45 ألف نازح ما زالوا عالقين في عدد من محليات الولاية المختلفة.

وحيا مفوض العون الإنساني القوات المسلحة وهي تحتفل بعيدها الـ71، مشيدًا ببذلها وتفانيها وإخلاصها، مثمنًا في الوقت ذاته دعم حكومتي شمال وغرب كردفان، والتنسيق المحكم بين مفوضيتي الولايتين في تذليل العقبات التي تواجه العمل الطوعي وتوسيع التدخلات الإنسانية في مختلف المجالات.

من جانبها، أكدت مدير منظمة رسائل السلام للتنمية الاجتماعية بشمال كردفان الأستاذة كوثر حسن عمر، استمرار جهود المنظمة في تقديم التكايا لنازحي ولايتي شمال وغرب كردفان بمعسكرات النزوح داخل وخارج الولايتين. وأوضحت أن التكية المقدمة اليوم تُعد رقم 367 منذ قدوم النازحين، من جملة 3,727 تكية تم تنفيذها للمجتمع المستضيف ومعسكرات النزوح داخل وخارج مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان.