ورشة تدريبية حول سلسلة الإمداد والتخزين الجيد والإشراف بكسلا

بدأت صباح الأحد بمدينة كسلا فعاليات الورشة التدريبية حول سلسلة الإمداد والتخزين الجيد والإشراف، والتي ينظمها الصندوق القومي للإمدادات الطبية بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، بمشاركة 19 متدرباً من كوادر الصندوق بولايتي كسلا والقضارف. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الصندوق القومي للإمدادات الطبية الرامية إلى رفع قدرات الكوادر العاملة في مجالات إدارة سلسلة الإمداد، وتطبيق أسس التخزين الجيد للأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز آليات الإشراف على المخزون الدوائي بما يضمن استدامة الإمداد وتحقيق الكفاءة والشفافية. و أكد منظمو الورشة أن التدريب يشكل خطوة مهمة في بناء القدرات المحلية ودعم الشراكات مع المنظمات الدولية، بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية وتوفير الأدوية الأساسية للمواطنين في ولايات شرق السودان. سونا

