آرسنال يُسقط مانشستر يونايتد في قمة افتتاحية البريميرليج

سلاح آرسنال المعتاد يُسقط مانشستر يونايتد في قمة افتتاحية البريميرليج

استهل آرسنال مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بفوزه خارج قواعده على مانشستر يونايتد بملعب أولد ترافورد (1-0)، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى.

هدف المباراة الوحيد سجله المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري في الدقيقة 13، ليمنح المدفعجية أول 3 نقاط في مشوارهم، احتلوا بها المركز السادس، فيما استقر اليونايتد في المركز الخامس عشر بلا نقاط.

كان اليونايتد المبادر بالوصول إلى مرمى ضيفه، حيث جاءت المحاولة الأولى بعد انطلاقة من مبيومو، أنهاها بتسديدة ضعيفة، لم يجد ديفيد رايا صعوبة في التصدي لها.

هذا قبل أن يوجه دورجو تسديدة من مسافة بعيدة، لكن الكرة حادت عن المرمى بمرورها بجوار القائم الأيمن.

ومن أول فرصة، نجح آرسنال في الوصول لشباك مضيفه من ركنية فشل بايندير في التعامل معها، ليقابلها كالافيوري برأسيه إلى داخل الشباك.

وسعى اليونايتد بعدها لإدراك التعادل، وهو ما كاد دورجو أن يصل إليه بتسديدة أرضية زاحفة من الجهة اليسرى، ارتطمت في القائم وتحولت إلى خارج الملعب.

وكان كونيا هو الآخر، على مقربة من الوصول لشباك ديفيد رايا بعدما توغل بالكرة على الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، قبل توجيه تسديدة زاحفة مرت بجوار المرمى، قبل نهاية الشوط الأول بتقدم الجانرز بهدف دون رد.

لم تشهد الدقائق من الأولى من الشوط الثاني أي تهديد يذكر على كلا المرميين حتى كسر رايس هذا الصمت بتصويبة طائشة من خارج منطقة الجزاء، علت مرمى بايندير.

وعاد رايس لتهديد مرمى الشياطين الحمر بفرصة أكثر خطورة، بعدما ارتقى لعرضية داخل منطقة الجزاء، ليقابلها برأسية علت العارضة.

وشن اليونايتد هجمة خاطفة، أفسدها الدفاع اللندني في البداية، قبل أن تتجدد الهجمة بعرضية متقنة من فيرنانديز، قابلها مبيومو بضربة خلفية مزدوجة، لكن محاولته باءت بالفشل بمرور الكرة بجوار المرمى.

وذاد رايا عن مرمى آرسنال ببراعة، ليحرم مبيومو من هدف محقق بعدما تصدى لضربة رأسية قوية، كادت تسفر عن هدف التعادل.

ونفذ رايس ركلة حرة على مشارف منطقة جزاء المان يونايتد، ليسددها بطريقة مقوسة، إلا أنها لامست الحائط البشري وارتطمت في الشباك من الخارج.

وضغط رجال المدرب روبن أموريم في الدقائق الأخيرة، أملا في إدراك التعادل، لكن بدون النجاح في الوصول بفرصة حقيقية لمرمى رايا، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بهدون دون مقابل.

