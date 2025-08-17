تأكيدات جديدة من مجلس السيادة حول الجوازات والأوراق الثبوتية

أكد الفريق بحري مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم، أن امتلاك المواطن للوثائق الرسمية مثل الجوازات والأرقام الوطنية وشهادات الميلاد يعد ضرورة أساسية لإتمام المعاملات والإجراءات الرسمية في الدولة.

الشرطة السودانية تحمي قاعدة بيانات السجل المدني

أوضح جابر أن قوات الشرطة تعاملت باحترافية عالية، حيث قامت باستخراج قاعدة بيانات السجل المدني وحافظت على المعلومات الحيوية للدولة من محاولات العبث بها من قبل عناصر المليشيا المتمردة.

افتتاح مراكز جديدة للجوازات والخدمات الشرطية بشرق النيل

جاء ذلك خلال افتتاحه مراكز الجوازات والسجل المدني وترخيص المركبات بمحلية شرق النيل، حيث أكد أن الشرطة السودانية تواصل دورها في “معركة الكرامة” عبر الانتشار في مسارح العمليات والمعابر، وفي الوقت نفسه تقديم خدمات متكاملة للمواطنين.

عودة الخدمات الجمركية بعد توقف عامين

أشار جابر إلى أن المراكز الجديدة تقدم خدمات تشمل الجوازات، الأرقام الوطنية، شهادات الميلاد، تراخيص المركبات ورخص القيادة، إضافة إلى عودة الخدمات الجمركية بعد توقف دام لعامين.

وزارة الداخلية: خطط لتوسيع انتشار الخدمات الشرطية

من جانبه، صرح الفريق شرطة حقوقي بابكر سمره مصطفى، وزير الداخلية، أن افتتاح هذه المراكز يأتي متزامناً مع احتفالات القوات المسلحة بعيدها الـ71، مؤكداً أن وزارة الداخلية تعمل بخطط واضحة لنشر الخدمات الهجرية والمرورية والجنائية بجميع محليات ولاية الخرطوم.

المواطنون سيحصلون على خدمات متكاملة بأمان

وأضاف وزير الداخلية أن الهدف هو أن ينعم المواطن بالأمن داخل منزله، مع توفر جميع الخدمات الشرطية الضرورية في المراكز المنتشرة، مشيداً بدعم مجلس السيادة لخطط وزارة الداخلية.

والي الخرطوم يثمن افتتاح المراكز بشرق النيل

بدوره، هنأ والي ولاية الخرطوم مواطني محلية شرق النيل بافتتاح مراكز تقديم الخدمات، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في راحة المواطنين وتمكينهم من استخراج كافة الأوراق الثبوتية بسهولة ويسر.

المدير العام للشرطة: المعركة ميادينها متعددة

أكد المدير العام لقوات الشرطة أن هذه الافتتاحات تمثل امتداداً لـ”معركة الكرامة”، موضحاً أن استخراج الوثائق الرسمية لا يقل أهمية عن الميادين العسكرية، وأن رئاسة الشرطة حريصة على توفير الخدمات للمواطنين في كل محليات الخرطوم.

