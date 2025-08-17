عقوبة غريبة.. منع أستون فيلا من “جامعي الكرات”

أستون فيلا ممنوع من استخدام نظام الكرات المتعددة في أول ثلاث مباريات على أرضه في موسم 2025-2026 بدءا من التعادل السلبي أمام نيوكاسل.

وتم حظر أستون فيلا من استخدام نظام ”الكرات المتعددة“ في الدوري الإنجليزي الممتاز في أول ثلاث مباريات على أرضه في موسم 2025-2026 بعد عدة انتهاكات لقواعد الدوري في الموسم الماضي

سيواجه النادي كريستال بالاس وفولهام دون الاستفادة من هذا النظام، الذي يهدف إلى تسريع اللعب من خلال السماح بوجود عدة كرات في الملعب لإجراء رميات تماس سريعة.

وفرضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الحظر بعد أن تم تغريم أستون فيلا حوالي 150 ألف يورو لخمسة انتهاكات لقواعد الكرات المتعددة، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية.

تعود هذه الانتهاكات إلى الموسم الماضي وتشمل التلاعب المزعوم بالنظام، لا سيما في مباراة حاسمة في دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام هوتسبير.

ووفقًا للتقارير، وضع فيلا، تحت قيادة المدرب أوناي إيمري، جامعي كرات إضافيين خلف المرمى الذي كانوا يهاجمونه، مما خلق ميزة غير عادلة من خلال تسريع استئناف اللعب.

تم إدخال نظام الكرات المتعددة في موسم 2022-2023 لزيادة سرعة وسلاسة المباريات. عندما تخرج الكرة من الملعب، تسمح الكرات المتعددة الموضوعة حول الملعب باستئناف اللعب بشكل أسرع بدلاً من الانتظار حتى يتم استرداد الكرة الواحدة.

كجزء من العقوبة، سيعود أستون فيلا إلى نظام الكرة الواحدة خلال مبارياته القادمة على أرضه، سيتعين على اللاعبين استعادة الكرة بأنفسهم عندما تخرج من الملعب، ما لم يكن الوصول إليها صعبًا، وفي هذه الحالة يجوز لمساعد واحد فقط مساعدة اللاعب.

تضاف هذه العقوبة الأخيرة إلى قائمة متزايدة من الغرامات المفروضة على مخالفات مماثلة، فمنذ عام 2024، دفع أستون فيلا ما مجموعه أكثر من 350 ألف يورو كغرامات لمخالفات متكررة لقواعد الكرات المتعددة.

