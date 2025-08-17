ترامب: “تقدم كبير بشأن روسيا.. ترقبوا”

- 1/2
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أنه يتم إحراز تقدم كبير بشأن روسيا، وذلك بعد يومين من المحادثات التي جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.
وقال ترامب، في منشور على “تروث سوشيال”، اليوم الأحد إن “هناك تقدم كبير بشأن روسيا، انتظرونا (ابقوا معنا وتابعوا التطورات)”.
وأجرى الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترامب أمس السبت محادثات في ألاسكا تمحورت حول سبل حل أزمة أوكرانيا، حيث التقى الزعيمان في قاعدة “إلمندورف-ريتشاردسون” العسكرية في أنكوريج في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة.
وحضر اللقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف.
ومثل الولايات المتحدة وزير الخارجية ماركو روبيو والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف.
المصدر: RT
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
