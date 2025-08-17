الناطق الرسمي للجيش.. ترقيات وإحالات في صفوف القوات المسلحة

- 1/2
أعلنت القوات المسلحة، مساء الأحد، أن رئيس مجلس السيادة والقائد العام، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارات بترقية عدد من الضباط بمستويات مختلفة إلى الرتبة الأعلى، بجانب إحالة آخرين للتقاعد بالمعاش.
وأوضح بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن الخطوة تأتي في إطار الإجراءات الدورية التي تنفذها المؤسسة العسكرية، وفقًا لقانون القوات المسلحة واللوائح المنظمة لشؤونها.
ويُتوقع أن تُسهم هذه القرارات في إحداث حراك جديد داخل البنية القيادية للجيش، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
