الاحتفال بعيد الشجرة الثاني والستين بمحلية سنار

مدينة سنار احتفلت محلية سنار السبت بعيد الشجرة الثاني والستين بمدينة سنار ضمن برنامج الإحتفال العالمي الذي يقام سنويا وتنظمه إدارة الغابات بحضور المدير التنفيذي لمحلية سنار فيصل عبدالرحمن أحمد وممثلين من لجنة أمن المحلية ونائب مدير دائرة غابات شمال سنار مروة محمد المعزل ونائب المدير للإرشاد والتشجير الشعبي بولاية سنار شيخ الدين أمين حسين ومدراء إدارات الغابات. من جانبه قام المدير التنفيذي لمحلية سنار بغرس شجرة الإحتفال الثاني والستين لهذا العام. مشيرا إلى أهمية التشجير وإسهامه في تعزيز الثقافة البيئية وتقليل التلوث بجانب تحسين جودة الهواء. نائب مدير دائرة غابات شمال سنار مروة محمد المعزل استعرضت فوائد الأشجار وما تلعبه من دور في حماية البيئة ودعم الغطاء النباتي بالإضافة لزيادة الدخل القومي صناعيا واقتصاديا منادية بتضافر الجهود لتشجير المناطق المتضررة التي دمرتها الحرب بجانب الحرائق والقطع الجائر. واكدت أن خطة التشجير سوف تشمل المدارس والمرافق العامة بمحلية سنار وشرق سنار بكافة أنواع التشجير الرسمي والشعبي والخاص بالإضافة لتوفير كميات كبيرة من البذور. بجانب إعمار المشتل المركزي ومشتل أبو جيلى. قائد إدارة العمليات رائد شرطة عوض الكريم محمد حولى امتدح جهود إدارة الغابات وإسهامها في تشجير دار إدارة العمليات وزيارتها للموقع ضمن برنامج عيد الشجرة الثاني والستين. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

