شاهد بالفيديو.. خلال حفل خاص.. الفنانة فهيمة عبد الله تحرج أحد الشباب بطريقة قاسية والجمهور يسخر: (تعال ليها تاني كان تقدر)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل زواج أحيته الفنانة الشابة والمعروفة فهيمة عبد الله. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحفل الذي أقيم بإحدى الولايات السودانية, شهد اقتحام شاب للمسرح الذي كانت تغني فيه المطربة فهيمة. حيث قام الشاب بمعاكسة الفنانة بمنحها هاتفه المحمول وذلك أثناء تقديمها وصلة غنائية أعلى المسرح, لتحرجه المطربة الشابة وتطلب منه مغادرة المسرح. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل الجمهور الفيديو بسخرية كبيرة من الشاب وإشادة خاصة بالمطربة التي تم وصفها بالمحترمة, وكتب أحد المعلقين ساخراً: (تعال ليها تاني كان تقدر). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

