حكت فتاة سودانية, مغامرة خاضتها أثناء إحدى سفرياتها الخارجية خارج السودان, وذلك عبر مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشفت الفتاة الحسناء عن قيامها بشحن تبغ “التمباك” لشقيقها الذي طلب منها إحضاره من السودان. وذكرت الفتاة أنها قامت أيضاً بشحن “طين بحر”, لشقيقتها التي تستمتع بأكله, وقالت أنها وبعد أن وصلت المطار وقامت بشحن “حقيبتها” تفاجأت بإدارة المطار تستدعيها عبر مكبرات الصوت. وأكدت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أن الضابط المسؤول فاجأها بإرجاع “طين البحر”, والسماح لها بشحن “التمباك”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء سودانية تحكي قصتها مع “التمباك” بعد أن قامت بشحنه داخل “حقيبتها” أثناء إحدى السفريات وتم ضبطها وتوقيفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.