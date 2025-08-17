التجارة الذاتية.. فرصتك للانطلاق

في عالم اليوم، لم تعد التجارة حكرًا على أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، أو المتاجر الفاخرة، بل أصبح بإمكان أيِّ شخص يمتلك فكرةً ومنتجًا وحافزًا أنْ يبدأ مشروعه التجاري عبر المنصَّات الرقميَّة. البيع عبر الإنترنت لم يعد مجرَّد تجربة جانبيَّة، بل تحوَّل إلى مسار مهنيٍّ حقيقيٍّ قادر على تحقيق دخل مستمر، إذا أُدير بذكاء والتزام.

هذا الخيار يصبح أكثر أهميَّة لمن لا يستطيع فتح بوتيك، أو متجر تقليدي، سواء بسبب ارتفاع التكاليف، أو محدوديَّة الإمكانات، أو عدم توفر موقع مناسب. فالمنصَّات الرقميَّة تمنحك فرصة لعرض منتجاتك على جمهور واسع دون الحاجة لاستئجار محل أو دفع تكاليف تشغيل مرتفعة. صحيح أنَّ الأمر يتطلَّب جهدًا كبيرًا في البداية، بدءًا من تجهيز المنتجات وتصويرها، وإعداد الوصف الجاذب، وصولًا إلى إدارة الطلبات، والتعامل مع العملاء، لكن هذا الجهد هو استثمار في نفسك ومستقبلك.

كثيرون يتهرَّبون من فكرة البدء؛ بحجَّة أنَّهم لا يملكون الوقت، أو أنَّهم يشعرون بالتعب، لكنَّ الحقيقة أنَّ إدارة المشروع الرقمي ليست مسألة فراغ، بل مسألة تنظيم. إذا خصصت ساعات محددة يوميًّا لإدارة متجرك، ستجد أنَّ العائد المعنوي والمادي يفوق توقعاتك. الإرهاق في البدايات طبيعي، لكنَّه جزء من عملية التأسيس، ومع مرور الوقت ستصبح لديك آليات أسهل وأسرع لإدارة العمل.الميزة الكُبْرى في التجارة الذاتيَّة عبر المنصَّات هي أنَّك تملك زمام القرار بالكامل، فأنت مَن يحدِّد الأسعار، وأنت مَن يختار المنتجات، وأنت مَن يبني سمعة متجرك. كما أنَّ العمل عن بُعد يمنحك مرونة في المكان والزمان، فلا قيود على موقعك الجغرافي ولا التزامات مرهقة مثل عقود الإيجار، أو فواتير الخدمات.

التحدِّي الأكبر يكمن في الاستمراريَّة، فالكثير يبدأ بحماس، ثمَّ يتوقف عند أول عقبة. النجاح في هذا المجال يحتاج إلى صبر، ومتابعة للتطورات، وتطوير مستمر لأساليب التسويق وخدمة العملاء.. لا تسمح لأيِّ عذرٍ أنْ يوقفك، فالتجارة الرقميَّة قد تكون البديل الذي يمنحك الاستقلال المالي إذا منحتها وقتك وجهدك.

* من النافذة:

مَن يزرع ساعات قليلة كل يوم في مشروعه، يجنِ سنوات من الحرية لاحقًا.

فاطمة آل عمرو – جريدة المدينة

