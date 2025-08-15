نانسي عجرم تخطف الأنظار بفستان قصير برّاق

- 1/3
أحيت النجمة نانسي عجرم أمس الأحد، حفلاً جماهيرياً ضخماً في مدينة مالمو بالسويد، وقدمت لجمهورها الكبير مجموعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، التي تفاعل معها الجمهور رقصاً وغناء.
واختارت النجمة اللبنانية فستاناً مميّزاً باللون الزهري الباهت من علامة Rotate Birger Christensen من مزيج البوليستر المعاد تدويره، وجاء بتصميم ضيّق وقصير مع قصة أمامية، مما يبرز رشاقتها وجسمها الممشوق، مع أكمام طويلة وقبة دائرية عالية وثنيات لافتة عند الجهة السفلية.
وعلى الرغم من بساطة التصميم واختيار نانسي المختلف، تميّز الفستان بحركة تطريزات الترتر والشراريب المتلألئة على شكل سلاسل فضية تزيّن كامل الثوب، وهو ما أضفى المزيد من الفخامة والرقي الى إطلالتها الأنيقة.
وأكملت النجمة اللبنانية إطلالتها بصندل فضي بكعب عال من Gianvito Rossi، ولم تتزيّن بأي مجوهرات، بل اكتفت بالشراريب البرّاقة التي تزين كامل الفستان.
ومن الناحية الجمالية، تركت نانسي عجرم شعرها البنّي ينسدل على كتفيها بحركة “ويفي” ناعمة، وطبّقت مكياجاً خفيفاً بألوان طبيعية ترتكز على الألوان الترابية الناعمة مع أحمر شفاه بنّي نيود.
مجلة لها
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
