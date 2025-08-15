منظومة الصناعات الدفاعية تؤكد استعدادها للرش بالطائرات دعما لحملة مكافحة نواقل الأمراض بالعاصمة

التقى وكيل وزارة الصحة في الخرطوم، الخميس، بمنظومة الصناعات الدفاعية مجموعة الصافات للطيران وهنّأهم بمناسبة العيد الواحد والسبعين لسودنة القيادة للقوات المسلحة . واشاد بمبادرت المنظومة ومشاركتها في دعم البرامج الصحية وتأهيل المستشفيات في الفترة السابقة و مثمنا مبادرتهم في المساهمة في الحملة القومية لإصحاح البيئة ومكافحة النواقل واستعدادهم و عرض خدماتهم لدعم الحملة للرش بالطيران متي ما توافق ذلك وفق خطة المكافحة الموضوعة و التوقيت المناسب لذلك . من جهته، عبّر العقيد عبد العظيم الطيب العوض عن شكره لوزارة الصحة الاتحادية على جهودها خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل ظروف الحرب، واستمرار تقديم الخدمات الصحية. وقدّم تعريفاً بالمنظومة الدفاعية والشركات التابعة لها، موضحاً أن الاجتماع يأتي في إطار مبادرة للمشاركة في حملات إصحاح البيئة بولاية الخرطوم، مع عرض لمساهمة المنظومة في عمليات الرش عبر الطائرات و اتاحة ذلك وفق التنسيق مع الجهات الفنية للحملة. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

