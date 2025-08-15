شاهد بالفيديو.. خلال حفل أحياه الفنان “الفحيل”.. مواطن مصري يتفاعل في الرقص على الطريقة السودانية وساخرون: (تم تهكير الشعب المصري بنجاح)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع وسخرية كبيرة من المتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المتداول مواطن مصري, وهو يتفاعل في الرقص على الطريقة السودانية, خلال حفل زواج سوداني, أقيم بالقاهرة. المواطن المصري, فاجأ فنان الحفل محمد الفحيل, والحاضرون بالرقص على الطريقة السودانية, الأمر الذي قابله الجمهور بتعليقات ساخرة أبرزها: (تم تهكير الشعب المصري بنجاح). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

