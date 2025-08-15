صحة الخرطوم تضع خطط عاجلة لخفض وفيات الحوامل والاطفال

-أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عبر لجنة تقصي وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة برئاسة دكتور فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم خطة لتدخل في إطار الجهود المبذولة لخفض وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة بولاية الخرطوم مستهدفة بصورة خاصة المناطق التي تم تحريرها مؤخراً بكل محلية، بتفعيل عدد (20) عيادة جوالة وتفعيل مرافق تقديم الخدمات عاجلاً بالمراكز والمستشفيات وصحة الأم والطفل. وأمنت اللجنة في اجتماعها الدوري الذي انعقد الخميس بقاعة المستشفى السعودي للولادة بحضور دكتور احمد البشير فضل الله مدير الإدارة العامة للطب العلاجي ومدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الاولية دكتور هشام عبد الله ودكتورة صفاء محمد علي مدير عام المستشفى السعودي ودكتور هاجر ادريس مدير إدارة الجودة بالانابة وأعضاء اللجنة على ضرورة توفير إسعافات مجهزة لمستشفيات الولادة وتقوية نظام الاحالة. ووجهت اللجنة في اجتماعها بتفعيل الأمومة الآمنة وتوزيع الناموسيات عبر القابلات بالمراكز الصحية للنساء الحوامل، فضلاً عن أهمية تفعيل التقصي المجتمعي ودور الباحث الاجتماعي داخل المؤسسات الصحية الخاصة بالولادة. وأكد دكتور فتح الرحمن محمد الأمين على أهمية دور اللجنة خلال هذه المرحلة في تقوية المنظومة العلاجية الخاصة بالنساء والتوليد والأطفال حديثي الولادة، وتعهد باتخاذ التدابير اللازمة لتوفيق أوضاع الكوادر الصحية وتقوية النظام الصحي على مستوى الاطراف، وشدد على تفعيل بروتكول علاج الملاريا للحوامل ومركز قومي للطوارئ خاص بالحوامل والأطفال حديثي الولادة. واوضح تقرير تقصي وفيات الأمهات وحديثي الولادة النصف سنوي للعام 2025 الذي استعرضته سستر سوسن إسحق مدير الصحة الانجابية ان أبرز اسباب الوفيات وسط الأمهات بسبب الحرب، وأن 90% من الوفيات أسبابها الوصول المتأخر للمستشفيات خلال فترة الحرب. سونا

