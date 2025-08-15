شاهد.. مقطع الفيديو الذي خطف القلوب.. جندي بالجيش السوداني يقابل والدته بعد طول غياب ويتمشى معها في الشارع العام

حصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, آلاف الإعجاب وحظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين الذين شاركوه عبر صفحاتهم الشخصية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع جندي بالجيش السوداني, يتمشى مع والدته في الشارع العام ويتبادل معها أطراف الحديث. ووفقاً لما أورد متابعون على فيسبوك, فإن الجندي البار بوالدته كان قد غاب عنها لفترة طويلة بسبب انشغاله بالحرب والقتال ضمن صفوف الجيش. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

