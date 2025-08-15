شاهد بالفيديو.. بشريات العودة.. أعمال الصيانة تتواصل بمطار الخرطوم وتوقعات بافتتاحه قريباً

الخرطوم يشهد مطار الخرطوم الدولي, الذي يقع في قلب العاصمة السودانية, أعمال صيانة متواصلة تأهباً لعودته لإستقبال الطائرات مجدداً. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو متداول تواصل العمل بصالة الحج والعمرة إحدى الصالات الهامة بالمطار, متمثلة في تركيب السيراميك. الجدير بالذكر أن مطار الخرطوم, كان قد خرج عن الخدمة منذ إندلاع حرب 15 أبريل للعام 2023 بين القوات المسلحة, ومليشيات الدعم السريع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

