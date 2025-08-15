ضبطت أجهزة الأمن مالك كافيه و3 صانعات محتوى لنشرهم مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء والتحريض على الفسق والخروج على الآداب العامة. وردت عدة بلاغات ضد (3) صانعات محتوى لنشرهن مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن ألفاظا خادشة للحياء والتحريض على الفسق والخروج على الآداب العامة. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن (3 عاملات بكافيه كائن بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة)، وبمواجهتهن اعترفن بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بتحريض (مالك الكافيه “أمكن ضبطه”) لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية يتم اقتسامها معه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. بوابة روز اليوسف

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مالك كافيه و3 صانعات محتوى لنشرهم مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.