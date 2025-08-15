تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي باعجاب منقطع النظير من قبل الجمهور والمتابعين الذين تناقلوه عبر صفحاتهم الشخصية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو وثق للحظة لقاء صديقين التقيا لأول مرة بعد الحرب التي شهدها السودان, ودامت لأكثر من عامين. ووفقاً لما أظهر المقطع فقد تعانق الصديقين في مشهد مؤثر لفترة طويلة وسط تعليقات الجمهور الذي كتب: (الأصحاب عزة وسند). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. شاب سوداني يعانق صديقه بشوق شديد بعد أن التقى به لأول مرة بعد الحرب والجمهور: (الأصحاب عزة وسند) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.