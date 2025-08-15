لقاء البرهان مع مساعد الرئيس الأمريكي السيد مسعد بولس امر متوقع ولا غبار عليه

لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي الجنرال عبدالفتاح البرهان مع مساعد الرئيس الأمريكي السيد مسعد بولس امر متوقع ولا غبار عليه ويجد منا كل السند والتشجيع فإذا عقد كما رشح ام سيعقد في وقت لاحق، فقط المطلوب مصارحة الشعب السوداني وقواه المختلفة باعتبارهم المالكين الاساسيين لمخرجات مثل هذه القضايا وهو من يعيش نعيمها او سيذوق مرها، تحقيق السلام والاستقرار هو شأن يتم بشجاعة مثل خوض الحرب، لذلك وقف العدئيات وتوصيل المساعدات الإنسانية كقضية تكتيكية من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار ويعقبه ترتيبات أمنية نهائية كقضية استراتيجية، ومن ناحية اخرى تمهد هذه الخطوات لإطلاق عملية سياسية شاملة تعالج القضايا السياسية وقضايا الحكم المدني الديمقراطي بتعقيدتها في البلاد. مبارك اردول

