شاهد بالفيديو.. شريف الفحيل يرد على سجاد بحري: (مجنون أنا ولا انت يا صارقيل؟ تم سجنك في السعودية وممكن افتح بلاغات ضدك يسجنوك في مصر برضو)

عاد الفنان السوداني, المثير للجدل شريف الفحيل, لتصدر “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده بمقطع فيديو جديد حظي بمشاهدات عالية.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر الفحيل, وهو يرد على مطرب كان قد سخر منه في وقت سابق ووصفه بالمجنون على حد تعبيره.
ووفقاً لتعليقات الجمهور فإن شريف الفحيل, بقصد الفنان سجاد بحري, الذي وصفه بالصارقيل, حيث قال في رده: (مجنون أنا ولا انت يا صارقيل؟ تم سجنك في السعودية وممكن افتح بلاغات ضدك يسجنوك في مصر برضو).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
