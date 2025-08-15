كلمة البرهان في عيد القوات المسلحة من معبد الأسد… حين يتكلم الحاضر بلسان التاريخ

في العيد الـ71 للقوات المسلحة السودانية، لم تكن كلمة الفريق أول عبد الفتاح البرهان مجرد خطاب احتفالي . فالمكان الذي اختاره لإلقاء كلمته – معبد الأسد في منطقة النقعة، قلب مملكة كوش القديمة حمل في طياته رسالة أعمق من مجرد تهنئة بالعيد. إنها رسالة محمّلة بدلالات القوة والهوية التاريخية، تربط بين ماضي السودان العريق وحاضره العسكري والسياسي.

معبد الأسد أو معبد الإله أباداماك، المدرج ضمن موقع التراث العالمي “مدينة مروي”، يعود تاريخه إلى الفترة بين القرن الرابع قبل الميلاد والقرن الرابع الميلادي، حين كانت منطقة النقعة مركزًا دينيًا وحضاريًا بارزًا في مملكة كوش.

المعبد، المكوَّن من غرفة واحدة، مكرَّس لعبادة الإله الكوشي أباداماك، إله الحرب والحامي، صاحب الرأس الأسدي المهيب. هذا الرمز لم يكن مجرد أسطورة، بل كان تعبيرًا عن سلطة المملكة وقوة جيشها وقدرتها على حماية أرضها.

الواجهة الأمامية للمعبد تحكي القصة بصرية: نقوش الملك نتكاماني والملكة أماني تيري، يقف كل منهما فوق أسد، مشهد يعكس الهيبة والسيطرة العسكرية، ويوثق أن حماية الدولة كانت دومًا مرتبطة برمزية الجيش في الوعي السوداني منذ آلاف السنين.

اذن الجيش هو الامتداد الطبيعي لتاريخ القوة

و باختيار البرهان لهذا الموقع، أراد أن يضع القوات المسلحة في سياق حضاري ممتد، حيث لا تُفهم قوة الجيش اليوم إلا كامتداد لجذور ضاربة في التاريخ. فالجيش السوداني ليس مجرد مؤسسة أمنية معاصرة، بل هو الوريث الرمزي لممالك كوش ونبتة ومروي، التي بنت قوتها على الانضباط العسكري وحماية السيادة.

جاءت هذه الرمزية السياسية للخطاب

في لحظة سياسية معقدة يمر بها السودان، لكنها كانت إشارة إلى أن القوات المسلحة ليست فقط أداة للحماية، بل جزء من هوية وطنية عميقة الجذور. وكأن البرهان يقول: إن حماية الوطن اليوم، مثلما كانت بالأمس، هي مسؤولية الجيش الذي يحمل إرث أجداد حاربوا تحت رايات الأسود المهيبة.

مسافات…جدية عثمان

لندن 14 أغسطس 2025