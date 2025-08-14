بدء عمليات النظافة (الكديب) للمحاصيل الزراعية بالقضارف وسط تفاؤل من المزارعين

بدأت في مناطق متفرقة من ولاية القضارف هذه الأيام عمليا النظافة (الكديب) لعدد من المحاصيل الزراعية ولاسيما محصولي السمسم والفول السودانى وسط تفاؤل من المزارعين بعد معدلات الامطار الغزيرة التي شهدتها كافة المناطق الزراعية بالولاية .

وكشفت جولة سونا القضارف عن النمو الجيد لعدد من المحاصيل الزراعية وخلوها حتى الآن من الآفات الزراعية بفضل المجهودات المبكرة لوزارة الانتاج في مكافحة الآفات الزراعية

وتشير سونا خلال وقوفها اليوم بسوق (جنقرة) المخصص للعمالة عن توفر العمالة الموسمية التي تعمل في عمليات الكديب والنظافة من السودانيين .