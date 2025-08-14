جابر يفتتح مركز أبوأدم لخدمات الجوازات والسجل المدنى ومركز الترخيص والفحص الآلى

إفتتح الفريق الركن بحرى مهندس مستشار/ إبراهيم جابر إبراهيم عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة للمواطنين الى ولاية الخرطوم اليوم مركز أبو أدم للجوازات والسجل المدنى ومركز الفحص الآلى وترخيص المركبات بحضور

الفريق شرطة حقوقي/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية والأستاذ/أحمد عثمان حمزة والى ولاية الخرطوم والفريق اول شرطة حقوقي

/ خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة والفريق شرطة حقوقي/ أمير عبدالمنعم فضل مدير شرطة ولاية الخرطوم ومدراء الإدارات العامة للمرور والجوازات والسجل المدنى

عضو مجلس السيادة أوضح عقب تدشين المراكز الخدمية أن الشرطة السودانية هى صمام أمان السودان وهى فى خدمة الشعب ، مبينا أن المواطن يحتاج للكثير من تلك الخدمات المهمة والشرطة كالعهد بها كانت حاضرة لتقديم الخدمات الهجرية والمرورية لمواطنى ولاية الخرطوم وحققت فعلا مقولة الشرطة فى خدمة الشعب ولابد أن تتضافر كل الجهود لأن الأمن مسؤلية الجميع ، مؤكدا أن الإنتصارات سستواصل فى محاور القتال المختلفة ومحور تقديم الخدمات للمواطن السودانى الذى يستحق أن نقدم له كافة الخدمات الضرورية التى يحتاجها حتى يعود الوطن أكثر قوة ومنعة

وزير الداخلية أكد مباشرة أعمال الجوازات والسجل المدنى منذ اليوم للمواطنين بمركز أبو أدم لخدمات الجوازات والسجل المدنى بكل مطلوباته من إستخراج جوازات السفر و الأرقام الوطنية وشهادات الميلاد بجانب ترخيص وفحص المركبات ، مبينا أن المراكز التى تم إفتتاحها اليوم تمثل خطة لنشر كافة الخدمات الشرطية للمواطنين بولاية الخرطوم بمحلياتها المختلفة حتى يجد المواطن الخدمة بسهولة ويسر ، وأضاف وزير الداخلية أن وزارته ورئاسة قوات الشرطة يعملان وفق خطط تعنى بتوفير وترقية وتطوير الخدمات الشرطية ونشرها فى البلاد

والى ولاية الخرطوم أشاد بالجهود الكبيرة التى ظلت تضطلع بها وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة فى توفير الخدمات الهجرية والمرورية بمحليات الولاية المختلفة ، مشيرا الى أن هذه الخدمات التى تم إفتتاحها اليوم تسهم إسهاما كبيرا فى عودة مواطنى الولاية الى مناطقهم ، كاشفا عن الدور الكبير لقوات الشرطة فى معركة الكرامة ممثلة فى قوات الإحتياطى المركزى والعمليات ، مجددا دعم حكومة الولاية للمراكز التى تم إفتتاحها اليوم باعتبارها إعادة إعمار للولاية ، مبينا أن وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة من أوائل الوزارات التى باشرت مهامها من الولاية وأسهمت فى بسط الأمن والإستقرار وإستمرار برامج التنمية

اللواء شرطة د/ سراج الدين منصور مدير الإدارة العامة للمرور أكد جاهزية إدارته للإضطلاع بكل مهامها وواجباتها بتوفير خدمات مرورية متكاملة بكافة ولايات البلاد ، مشيرا الى إفتتاح عدد(5) مراكز مرورية خدمية بولاية الخرطوم ، داعيا مواطنى الولاية لتكملة كافة معاملاتهم عبر هذه المراكز الخدمية المنتشرة بالولاية .