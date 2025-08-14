المقاومة الشعبية بسنار تناقش التجهيزات لتسيير قافلة الكتيبة المتجهة إلى الخطوط الأمامية

ولاية سنار ناقش المكتب التنفيذي بالمقاومة الشعبية ولاية سنار في إجتماعه الاربعاء برئاسة اللواء م النور عبد الرحمن رئيس لجنة الإستنفار والمقاومة الشعبية بولاية سنار ناقش تقارير وخطط اللجان، وأمن على ضرورة التنسيق المحكم والمضي قدما في إنفاذ كافة الخطط والبرامج الموضوعة. وقال رئيس لجنة الإستنفار أن المقاومة الشعبية ماضية في إسناد القوات المسلحة حتى يتم القضاء على المليشيا المتمردة في كل المحاور، مشيراً إلى إن المقاومة الشعبية بولاية سنار سوف تسير قافلة كبرى وكتيبة من المستنفرين المتجهين إلى الخطوط الأمامية . واشاد بتجاوب مجتمع الولاية في دعم القافلة التي تأتي في إطار إعانة المقاتلين لما يقدمونه في سبيل الوطن والتأكيد على دور القوات المسلحة في الدفاع عن الأرض والعرض . سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

