والي ولاية غرب دارفور: الفاشر عصيّة على الانكسار في وجه المليشيا والمرتزقة

أكد والي ولاية غرب دارفور بحر الدين ادم كرامة أن الفاشر عصيّة على الانكسار، وأن أبطال القوات المسلحة والقوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح والقوات المساندة كبدت مليشيا الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد جعلوا منها مقبرة لمليشيا التمرد ومن سار في ركابها.

وقال في تصريح لسونا عن انتصارات الجيش في الفاشر في المعركة رقم 227، انتصار عظيم ومستحق مبينا ان جحافل الغدر والخيانة اندفعت بمئات العربات والمرتزقة، ظانا منهم أن الفاشر لقمة سائغة، فإذا بها تصطدم بجدار من نار ورجال من فولاذ، أذاقوهم الهزيمة المرة، وتركوا آلياتهم المحترقة شاهدًا على جنونهم.

وأضاف والي غرب دارفور إن ما حدث في الفاشر رسالة للعالم أجمع بان ” السودان لا يُغلب، وجيشه لا يُهزم، وأبناؤه مستعدون لبذل أرواحهم حتى آخر قطرة دم”، هذه ليست النهاية، بل بداية سلسلة من الانتصارات حتى تطهير آخر شبر من أرض الوطن من دنس المليشيات،