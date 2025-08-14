شاهد بالفيديو.. السلطانة هدى عربي تهدي إبنة الفنان علي الشيخ “إسورة” من الذهب الخالص

فاجأت الفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي, زميلها الفنان الشاب علي الشيخ, خلال حفل غنائي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة في الأيام الماضية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قامت سلطانة الطرب بإهداء طفلة الفنان علي الشيخ, “إسورة” من الذهب الخاص ألبستها لها في يدها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

