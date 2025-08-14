شاهد بالصورة.. إدارة مستشفى “الضمان” تصدر بيان تكشف فيه تفاصيل جديدة حول مقتل طبيبتها “روعة” على يد طليقها

في حادثة بشعة قام رجل سوداني, بقتل طليقته الطبيبة “روعة”, خارج الحرم المدينة الطبية بمدينة مروي شمالي السودان, صباح أمس الأربعاء.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أصدرت مستشفى “الضمان”, بمدينة مروي شمالي السودان, بيان حول مقتل الطبيبة الراحلة.

إدارة مدينة مروي الطبية, نعت الطبيبة المختصة بالتخدير روعة علاء الدين عبد الحكم إدريس، التي توفيت إثر حادثة اعتداء آثم خارج حرم المدينة الطبية.

وأوضحت الإدارة في بيان الأربعاء, (١٣ أغسطس ٢٠٢٥م) أن الفقيدة كانت قد تعرضت قبل عدة أشهر لاعتداء بالضرب من قبل الجاني داخل سكن العاملين التابع للمدينة الطبية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، حيث ما زالت المحكمة تنظر في القضية حتى الآن.

وأضافت أنه في يوم الحادث، وأثناء مغادرة الطبيبة مقر عملها بعد انتهاء دوامها، قام الجاني بالاعتداء عليها مرة أخرى خارج حرم المدينة الطبية مستخدماً سكيناً، موجهاً لها عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها.

وتم نقل الفقيدة إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، ثم إلى غرف العمليات حيث أُجريت لها عدة عمليات جراحية متقدمة بمشاركة فريق من الاستشاريين، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)