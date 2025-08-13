تفاصيل متحرك دارفور للمساهمة الفعلية في الزحف القادم

مصطفى تمبور كشف حاكم إقليم دارفور بالإنابة مصطفى تمبور، عن التجهيز والإعداد لمتحرك قتالي للمشاركة والمساهمة الفعلية في الزحف القادم نحو الإقليم في أقرب وقت ممكن. طالع التفاصيل: الجزيرة – السودان

