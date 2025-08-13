مواهب سعودية في تجربة مسرحية – صور

- 1/4
يشارك أكثر من (120) فنانًا ومهنيًّا من المملكة، وعدد من دول العالم، في العرض المسرحي «ترحال»، الذي تنظمه وزارة الثقافة على مسرح ميادين الدرعية حتى الـ25 من أغسطس الجاري.
ويقدِّم العرض نموذجًا إبداعيًّا يجمع بين طاقات فنية سعودية شابة، وخبرات عالمية متخصصة، في إطار تجربة مسرحية غامرة تواكب المعايير العالمية، وتحافظ على جذورها المحلية.
جريدة المدينة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
