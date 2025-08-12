المبادرات الإنسانية بالفاشر .. بارقة أمل تحدّ من معاناة آلاف الأسر

- 1/2
شكلت المبادرات الانسانية للمنظمات الوطنية وافراد المجتمع السوداني لوحة انسانية وتكافلية وموقف وطني تضاف لمواقف حرب الكرامة في الصمود والمثابرة .
وفي هذا المنحى واصل رجل البر والإحسان السوداني المعروف بـ”جابر عثرات الكرام” دعمه السخي للمتضررين من الحرب بمدينة الفاشر، حيث أسهم اليوم في تمكين تكية الفاشر من تقديم وجبة غذائية لأكثر من 1400 مواطن من الأطفال والنساء وكبار السن، في مشهد إنساني يجسد قيم المروءة والوفاء.
وأعرب مشرف التكية، برعي عبدالله حران، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهذا العطاء الإنساني، مؤكداً أن ما يقدمه “جابر عثرات الكرام” ظل يمثل سنداً حقيقياً للمواطنين في ظل الأزمة الإنسانية الخانقة التي تمر بها المدينة.
كما عبر عددا من المستفيدين عن امتنانهم العميق، واصفين عطائه بـ”النبيل” الذي يعكس روح التلاحم الوطني، ويعزز قيم التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع، خاصة في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية بالفاشر.
وأكدوا أن مثل هذه المبادرات أصبحت بارقة الأمل الوحيدة التي تخفف من معاناة آلاف الأسر، وتؤكد أن الخير متجذر في نفوس أبناء الوطن الأوفياء.
سونا
هبة علي
