بسبب ريال مدريد.. الاتحاد الإسباني يعلن سياسة جديدة مع الحكام

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عن سياسة جديدة في طريقة الكشف عن أسماء الحكام.

ووفقاً للتعديلات الجديدة، لن تُعلن تعيينات الحكام لمباريات الليجا يوم الخميس كما جرت العادة، بل ستصدر قبل المباراة بيوم واحد عند الساعة الرابعة عصراً.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، اتفق كل من الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الليجا على إبقاء أسماء الحكام سرية حتى اليوم الذي يسبق المباراة.

وأشارت إلى أن القرار الجديد يهدف لتقليل تعرض الحكام للضغط الإعلامي والجماهيري، وهي خطوة طالب بها بعض الحكام وعدد من الأندية.

وأوضحت أن بعض الأطراف اقترحت إبقاء أسماء الحكام سرية حتى لحظة انطلاق اللقاء.

وذكرت “آس” أن أحد أبرز أسباب هذا التغيير ما كانت تبثه قناة “ريال مدريد” من مقاطع مصورة منذ يوم إعلان التعيينات، تسلط فيها الضوء على أخطاء الحكم المختار وتوجيه انتقادات مباشرة له، ما اعتبرته عدة أندية شكلاً من أشكال الضغط، وطرحته للنقاش في اجتماع مجلس أقسام رابطة الدوري.

