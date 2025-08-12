الاتحاد الأوروبي: نعمل على حزمة العقوبات رقم 19 على روسيا

روسيا اوكرانيا - الحرب قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس الاثنين إن التكتل سيعمل على حزمة العقوبات رقم 19 على روسيا، وحذّر من تقديم تنازلات لموسكو. وذكرت كالاس في بيان «ما دامت روسيا لم توافق على وقف إطلاق النار الكامل وغير المشروط، فلا ينبغي لنا حتى مناقشة أي تنازلات».

وأضافت «تسلسل الخطوات مهم. أولا وقف إطلاق النار غير المشروط مع نظام مراقبة قوي وضمانات أمنية صارمة… سنعمل على حزمة العقوبات رقم 19».

وفي سياق آخر، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس: الحرب في غزة تزداد خطورة كل ساعة. رويترز

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

