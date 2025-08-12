شيخ عبدالحي يوسف: عفو الأبناء لا يسقط حق الأب

دَين لم يُقض .. اقترض شخص بعض المال ورفض أن يرجعه، ولم يعفُ عنه صاحب المال حتى مات؛ لأنه يعلم أن له قدرة على سداد الدين، فهل عفو ورثة المتوفى يُسقط الأثم عن المدين؟ الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعفو الأبناء لا يسقط حق الأب فإنه مات مكلوماً حزيناً، وعلى ذلك الشخص أن يستعد للمثول معه بين يدي الله يوم القيامة. الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

