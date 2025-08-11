مالك عقار يصل جوبا ويلتقي الرئيس سلفاكير

وصل السيد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى مدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان، في زيارة رسمية تتعلق بمسار العلاقات الثنائية وسبل دعم آفاق التعاون المشترك.

والتقى سيادته رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت. حيث تطرق اللقاء لمستجدات الأوضاع والتطورات السياسية والعسكرية في السودان بجانب الوضع الإنساني وحصار مدينة الفاشر الصامدة مبينا أنه أطلع الرئيس سلفاكير على التقدم الكبير الذي أحرزته القوات المسلحة وإستمرارها في إجتثاث المليشيا المتمردة.

وأضاف ان اللقاء تناول أيضا موقف السودان والمنظمات الدولية والإقليمية الرافضة لتشكيل ما يسمى بالحكومة الموازية لمليشيا الدعم السريع وحلفائها من السياسيين.

وقال نائب رئيس المجلس السيادي إن اللقاء تناول قضية تفعيل عمل اللجان الوزارية المشتركة بين البلدين، وبالأخص اللجان السياسية والأمنية، فضلا عن تناول القضايا التي تهم المواطنين في البلدين، لاسيما قضايا اللاجئين التي تسببت فيها الحرب مبينا انه قدم دعوة للرئيس سلفاكير لزيارة السودان. وقد أبدى فخامته موافقته، على أن يتم الترتيب لها عبر القنوات الديبلوماسية لاحقا.

واكد رئيس جمهورية جنوب السودان حرص بلاده على دعم الاستقرار في السودان والاستمرار في التعاون بين البلدين.

إلى ذلك ، إلتقى نائب رئيس مجلس السيادة، نظيره نائب رئيس جمهورية جنوب السودان دكتور بول ميل.حيث تطرق اللقاء للقضايا ذات الاهتمام المشترك. بجانب القضايا الإقتصادية المشتركة بالإضافة الى بعض الموضوعات الأخرى.

سونا