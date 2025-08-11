القضارف تبحث مع وفد اليونيدو تعزيز إنتاج السمسم بالولاية

استقبل المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف، الوزير المكلف المهندس عمار عبد الله سليمان، بمكتبه عصر الأحد، وفد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) برئاسة الدكتور محمد السيد عبد المؤمن، المدير القطري للمنظمة، وذلك بحضور مدير مكتب “اليونيدو” بالقضارف.

ورحب الوزير المكلف بالوفد، مشيدًا بدور المنظمة في دعم قضايا التحول الزراعي والتنمية الصناعية بالولاية، مؤكدًا أن البيئة الزراعية في السودان، ولا سيما في القضارف، شهدت تحولات كبيرة تستدعي تعزيز التعاون والشراكات مع الجهات الدولية.

وأشار المهندس عمار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمراعي ومكافحة الآفات الزراعية، مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من الورش التدريبية لرفع وعي المجتمعات المحلية، خاصة وأن ولاية القضارف تمثل مركزًا مهمًا للثروة الحيوانية، لا سيما في منطقة البطانة، ما يجعلها ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه أوضح الدكتور محمد السيد عبد المؤمن أن زيارته للولاية تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين “اليونيدو” ووزارة الإنتاج، معلنًا عن مشروعات جديدة ممولة من الاتحاد الأوروبي تركز على دعم وتطوير إنتاج السمسم في القضارف.

وبحث اللقاء آليات دعم المزارعين والمنتجين لمواجهة التحديات التي تعترض محصول السمسم، لا سيما الأمراض التي تؤثر على جودته وإنتاجيته، مشيرًا إلى أهمية خلق فرص تنموية تسهم في رفع الناتج المحلي وتعزيز سبل العيش المستدامة في الولاية.