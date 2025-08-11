بعد دراستها مع ياسمين عبدالعزيز وآمال ماهر.. “ويزو” تكشف سرّ اللقب – فيديو

قالت الممثلة دينا محسن «ويزو» إن فكرة هذا اللقب جاءت من «لانشون» كانت تفضل تناوله، وأصدقائها في مرحلة الإعدادية وخرج أحد الأصدقاء قائلا: «دينا محسن اللي في 3 خامس اسمها ويزو».

وأضافت الفنانة دينا محسن خلال حوار تلفزيوني ببرنامج عبر قناة «الشرق» تقديم الإعلامي معتز الدمرداش إن والدتها كانت تغضب حال حصولها على 98% طوال فترة إجازة الصيف، وهي كانت تعمل موظفة في مصلحة الضرائب المصرية، والتحقت بنفس الجامعة بنظام التعليم المفتوح لكي تحصل على تسوية وتصبح «مأمورة».

وأوضحت أنها خلال فترة دراستها في مدرسة المعادي القومية كان يدرس معها الفنانة ياسمين عبد العزيز وآمال ماهر، وتنبأ مدرس الموسيقى بمستقبل عظيم لها.

صدى البلد