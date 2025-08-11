“قصف جوي يستهدف معسكر تدريب الدعم السريع بدارفور: ضحايا ومصابون”

شهد معسكر لتدريب عناصر الدعم السريع شمال نيالا، هجومًا جويًا استهدف المقر، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود. وكشفت مصادر محلية أن الانفجار استهدف مقر اليوناميد “السوبر كامب” الذي تم تسليمه للحكومة السودانية في العام 2022 لاستخدامه في الأغراض المدنية، والذي حولته قوات الدعم السريع لاحقًا إلى مقر لتدريب عناصرها.

تفاصيل الهجوم

– دوي انفجارين: سمع شهود عيان من أحياء شمال شرق نيالا دوي انفجارين في أوقات متقاربة سبّبا اهتزازًا قويًا في المنازل مع تصاعد أعمدة الدخان باتجاه جبل سقرا الواقع على طريق الفاشر.

– ضحايا ومصابون: أدى القصف الجوي إلى مقتل عدد من الجنود، فيما جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى بحي الجبل شرق نيالا، ومن بين المصابين الجنديان هيثم وآدم، اللذان أُصيبا بكسور في القدمين اليمنى واليسرى والرأس.

اتهامات بالتجسس

– اتهام عناصر بالتجسس: اتهم قائد رفيع في الدعم السريع بعض العناصر التي انضمت كمدربين بقوات الدعم السريع بإرسال معلومات استخباراتية إلى الجيش، مما نتج عنه القصف الذي استهدف المعسكر.

– اختفاء العناصر المتهمة: اختفى الأشخاص المتهمون مباشرة بعد الانفجار ولم يظهر لهم أثر ¹.

