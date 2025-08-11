فاجأ مدرب فريق الهلال السوداني, جمهور فريقه بظهور مختلف عقب توقيع عقد تدريب الفريق الذي يستعد لخوض غمار دوري أبطال أفريقيا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر المدرب الروماني ريجكامب, بالزي القومي السوداني, الجلابية والطاقية والعصا. جمهور الهلال, على مواقع التواصل الاجتماعي عبر عن إعجابه بظهور ريجكامب, المميز وقام بمشاركة الصور على نطاق واسع عبر حساباته الشخصية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. روماني الهلال يفاجئ جماهير فريقه بعد توقيع العقد ويظهر بالزي القومي السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.