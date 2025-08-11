الهلال يعلن التعاقد مع نونيز لثلاث سنوات

أعلن نادي الهلال عن التعاقد رسمياً مع المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز قادماً من ليفربول بطل الدوري الإنجليزي .

حيث قال الهلال اليوم السبت عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي “نمر أزرق في عرين الهلال… نونيز هلالي”.

وقال الهلال في بيان عبر موقعه الرسمي “أنهت شركة نادي الهلال إجراءات توقيع عقد انتقال المهاجم الأوروغوياني “داروين نونيز”؛ إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ قادمًا من “ليفربول” الإنجليزي؛ وذلك بعقد يمتد لمدة ثلاثة أعوام”.

ويُعد “نونيز” البالغ من العمر 26 عامًا، أحد أبرز اللاعبين الذين شاركوا في الدوريات الأوروبية والأمريكية الجنوبية، إذ مثّل عددًا من الأندية أبرزها نادي “ليفربول” الإنجليزي، محققًا معه ثلاثة ألقاب: الدوري الإنجليزي 2024/25, كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2024، ودرع المجتمع الإنجليزي 2022، إضافة إلى نادي “بنفيكا” البرتغالي، حيث حصد برفقته جائزة أفضل لاعب في الدوري البرتغالي موسم 2022/21 بعدما توّج هدافًا للبطولة بـ 26 هدفًا، إلى جانب تقديمه أربع تمريرات حاسمة، كما مثّل “نونيز” قبل ذلك فريق “بينارول” الأوروغوياني الذي حقّق معه الدوري الأوروغوياني مرتين في 2017 و2018، بالإضافة إلى تمثيله فريق “ألميريا” الإسباني.

وأضاف “وعلى الصعيد الدولي، مثّل “نونيز” المنتخب الأوروغوياني الأول في 35 مباراة، ساهم خلالها بـ16 مساهمة، محرزًا 13 هدفًا، ومقدّمًا ثلاث تمريرات حاسمة، كما كان لـ”نونيز” تواجدًا في المنتخبات السنّية حينما مثّل منتخب “الأوروغواي” تحت 20 و22 عامًا، هذا والتحق “نونيز” مساء اليوم السبت بمعسكر الفريق الإعدادي الحالي؛ والمقام في ألمانيا”.

وبدوره قال ليفربول إن “بوسعه التأكيد أن داروين نونيز قد أكمل انتقاله الدائم إلى الهلال”.

يذكر أن نونيز سجل 40 هدفا في 143 مباراة مع نادي ليفربول منذ انتقاله من بنفيكا في عام 2022 ، وهي الصفقة التي كلفت ليفربول في البداية 64 مليون جنيه إسترليني في ذلك الوقت.

ورغم انه سجل 18 هدفا في الموسم الأخير للمدرب يورجن كلوب مع ليفربول، سجل نونيز سبعة أهداف فقط في الموسم الماضي مع المدرب أرني سلوت.

جريدة الرياض