شاهد بالفيديو.. بعد أن عثرت على صورة فاضحة لخطيبها مع عشيقته المتزوجة.. فتاة سودانية تفتح بلاغات في “نسابتها” وتقوم بسجن والده وشقيقته

حكت فتاة سودانية, قصتها مع خطيبها وذلك خلال بث مباشر للناشطة الشهيرة كوثر عبد الله, على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن القصة بدأت بعثور الفتاة على تسجيلات صوتية لخطيبها مع عدد كبير من الفتيات وبائعات الشاي.

كما عثرت على صورة فاضحة له مع عشيقته المتزوجة والتي اكتشفت فيما بعد أنها جارتهم التي قامت باستئجار جزء من منزلهم بالحي.

وقالت الفتاة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أنها اكتشفت ماضي خطيبها قبل أيام قليلة من زواجهما الذي تم تحديده وهو ما أصابها بالصدمة.

وذكرت أنها تعرضت لشتائم بألفاظ قبيحة من والد خطيبها وشقيقته وهو ما دفعها لتحريك بلاغات جنائية ضدهما أدت لحبس والد خطيبها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)